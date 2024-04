No alla violenza di genere. Un film che racconta la solidarietà femminile

Dopo l’ultimo premio come miglior documentario al festival internazionale Berlino New Wave, per il suo film "Beyond", il regista e fotografo fiorentino Rossano B. Maniscalchi, è pronto con un nuovo lavoro dal forte impatto sociale, con uno sguardo intenso e toccante sull’universo femminile.

Si intitola "It’s not dark yet", il suo cortometraggio che tratta il tema della violenza di genere, con una storia di grande solidarietà, dove le protagoniste sono donne, che di generazione in generazione, parlano ad altre donne, attraverso l’esempio e il racconto.

Il film, tutto girato a Firenze, sarà presentato in anteprima oggi pomeriggio alle 18 all’hotel Sina Villa Medici, con l’introduzione di Riccardo Nencini, presidente del Gabinetto G. P. Vieusseux. Dopo la proiezione di "It’s not dark yet", seguiranno gli interventi degli ospiti tra i quali Carla Finelli della Settembre e del regista Rossano B. Maniscalchi con il suo team. 

La protagonista del film narra ad una bambina la "Storia di Jasmin". In realtà le sta raccontando la propria adolescenza, periodo nel quale le sono stati negati amore e diritti. Nonostante i traumi, oggi, la donna vive con coraggio la nuova vita, che si è conquistata.

Quella che si crea è una coscienza comune, che abbraccia le diverse identità, e che le spinge a salvarsi dall’ oscurità di una cultura limitante e oppressiva.

Nel corso della presentazione cocktail party a cura di Harry’s Bar Firenze e sfilata dello stilista Roberto Baldi & Sooyoun Kim di Atelier Sooyoun di Atelier Amoromeo a cura di Sarajo Amoromeo, coreografa e docente di portamento e bon ton. Presenta la serata Valentina Battini. "It’s not dark yet" arriva dopo "Beyond", girato interamente a Comacchio, nel Delta del Po, che si è classificato al primo posto al Festival internazionale di Berlino New Wave, selezionato tra 100 film in concorso tra le 3.000 proposte, ottenendo riconoscimenti anche ai festival di Sarajevo e Amsterdam. La sceneggiatura del film è stata scritta insiene ai giornalisti fiorentini, e sceneggiatori, Gigliola Caridi e Mattia Lattanzi. "Beyond" si è classificato fra i soli quindici cortometraggi che riceveranno high awards al prossimo Festival di Cannes il 25 maggio.

Olga Mugnaini