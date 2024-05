Nido ’Il bosco delle tate’. Ecco lo spazio per socializzare

Uno spazio di socializzazione per i bimbi del Nido del ‘bosco delle tate’. Si farà nel giardino di via Allende, con tante opportunità di gioco e divertimento. La giunta ha dato il via libera al progetto, dopo aver ricevuto la richiesta formale dalla società ‘Spazio delle donne’ che gestisce il nido. Nei fatti sarà concessa un’area del giardino che sia facilmente raggiungibile e in sicurezza attraverso la viabilità pedonale interna e che sia recintato per la salvaguardia dei bambini.

L’organizzazione e la realizzazione del Progetto educativo per nido d’infanzia "Il bosco delle tate" saranno seguite e monitorate dal settore Servizi educativi del comune di Scandicci. La società che gestisce il nido si farà carico dei costi del progetto e curerà la manutenzione dell’area a titolo di corrispettivo per il suo utilizzo.

In questi anni sono diversi i progetti di innovazione delle scuole d’infanzia del Comune, che hanno da sempre accolto i bimbi sperimentando soluzioni e modalità per migliorare il servizio in modo che le famiglie potessero serenamente coniugare le esigenze lavorative, puntando nel contempo al benessere e alla formazione dei loro piccoli.