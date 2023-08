Nido Borgunto Fiesole: Il monito del Pd "No alla chiusura"

"Agire ora e con urgenza per dare una soluzione in tempo utile. Sono troppi i bambini e gli studenti che in questi anni si sono iscritti in altri comuni. Una città dove chiudono le scuole è una città che rischia di scomparire". Così il Partito democratico di Fiesole interviene in merito al futuro dell’asilo nido di Borgunto, la cui apertura è stata rinviata in attesa dell’esito della verifica tecnica, che potrebbe dichiarare l’inagibilità dell’immobile, sotto osservazione da un anno. "Abbiamo sollecitato per tutto agosto l’amministratore a dare risposte – ricorda il segretario Cosimo Latini –. È doveroso nei confronti dei lavoratori che vedranno ridotti gli stipendi per la cassa integrazione e delle famiglie che dovranno occuparsi dei figli rimasti senza nido". Dal Comune non escono notizie. Una svolta è però nell’aria. Forse già nella giornata di oggi.