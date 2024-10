Next Generation Fest. Tredici ore al Maggio con i giovani al centro

Un grande evento dedicato alla Generazione Z è quello che si svolgerà sabato 12 al Teatro del Maggio di Firenze. Il Next Generation Festival raggiunge così la sua terza edizione con tantissimi ospiti. Una maratona di oltre 13 ore dalle 9.30 alle 23. Tante le live performance, le testimonianze e le interviste che vogliono ispirare, spronare e coinvolgere la nuova generazione.

A condurre la giornata saranno tre personaggi d’eccezione: il content creator Gabriele Vagnato, il comico Vittorio Pettinato e la giornalista Veronica Maffei. Mentre i Phrones saranno gli inviati speciali nel pubblico.

Gli ospiti della giornata sono tantissimi e tutti di alto profilo. Dall’astronauta Paolo Nespoli a Mara Maionchi, passando per le cantanti Baby K (già disco di diamante con Giusy Ferreri) e Clara, vincitrice di Sanremo Giovani 2024 e attrice di Mare fuori.

Arricchiscono la scaletta: i Meduza, il conduttore radio Gianluca Gazzoli, l’ad della Formula 1 Stefano Domenicali, il regista e conduttore tv Diego ‘Zoro’ Bianchi, l’imprenditrice Martina Strazzer, lo psicanalista Umberto Galimberti, il giornalista Fabio Caressa, il pasticcere Iginio Massari, l’attrice Margherita Mazzucco e Ditonellapiaga.

Un elenco che si è allungato fino a oggi, di giorno in giorno. Particolarmente atteso è l’intervento di Gino Cecchettin, impegnato in progetti per combattere la violenza di genere in memoria di sua figlia, a cui ha dedicato il libro Cara Giulia. L’edizione 2024 si svolgerà sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e celebrerà i 35 anni dalla caduta del Muro di Berlino, per ricordare il momento in cui i giovani scrissero la storia e portarono l’Europa nel futuro.

Next Generation Fest 2024 è organizzato dalla Regione Toscana e Giovanisì e ideata da Bernard Dika, portavoce del presidente Eugenio Giani con delega anche alle politiche giovanili. L’evento è prodotto in collaborazione con il Teatro del Maggio Fiorentino ed è interamente finanziato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, presente al Festival, attraverso il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio civile universale.

Oltre agli spettacoli e agli interventi sul palco, ci sarà anche un’area Expo con gli stand del ministero dello Sport e dei Giovani, quello della Regione Toscana, oltre che di Bankitalia con il progetto “L’economia per tutti“.

Negli altri stand saranno presenti anche l’azienda regionale per il diritto allo studio universitario, le Its Academy, il Cesvot e la Task Force di Giovanisì. Un’intera area sarà dedicata ad Arti, l’Agenzia regionale toscana per l’impiego, che vuole favorire il matching tra imprese e giovani in cerca di lavoro.

Novità di quest’anno, poi, sarà il Pullman azzurro, il progetto della Polizia di Stato che ha come obiettivo la possibilità di offrire nozioni e buone pratiche sulla sicurezza stradale ai più giovani.

l.otta.