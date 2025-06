Nel mirino degli hater. Il sindaco: "Lascio i social"

Troppi insulti e troppe offese dai leoni da tastiera. E il sindaco di Barberino Tavarnelle, David Baroncelli chiude il profilo Facebook personale. "Era una molestia continua, per questioni personali. Che se anche non avevano riferimento all’azione politica, quello di sindaco è ruolo pubblico e quindi le offese investivano tutta quanta la mia sfera, la mia vita. Adesso rimarrà attivo soltanto il profilo istituzionale, sarà quello da sindaco ad andare avanti", spiega il primo cittadino. Sulla natura delle offese, Baroncelli non vuole dire nulla. "Le ho cancellate, ho bannato i profili, erano nomi falsi, profili fake, ma non ho sporto denuncia. Preferisco semplicemente chiudere il profilo. L’ho scritto in un un post per comunicare agli amici la decisione", continua Baroncelli. Che evidenzia come "se segnali a Facebook non succede nulla".

Un concetto che si legge anche sul post con il quale spiega i motivi che lo hanno spinto a chiudere il profilo. "Nonostante nel tempo io abbia provveduto a segnalare e poi dunque bloccare, di fatto questi continuano a turbare la serenità mia e di tutte le persone intorno a me. Facebook ha lasciato e lascia per policy che turbino la serenità mia e delle persone a me vicine senza fare alcunché. Si aggiunge che ogni settimana da quasi 7 mesi costruiscono sempre nuove identità che in modo ossessivo offendono e tormentano me a altri". Questa è la situazione. Ecco perché "stante cosi le cose ho deciso di chiudere questo profilo".

Sempre nel post su Facebook il sindaco Baroncelli ribadisce che "rimarrà attivo solo il profilo istituzionale che gestisco insieme al personale dell’amministrazione comunale e che continuerà a fare da riferimento per le informazioni dell’attività del sindaco e della condivisione delle attività dell’amministrazione. Grazie a tutti e tutte voi, è stata una bella avventura. Ci vedremo presto in analogico, dal vivo, che forse ci fa anche più bene a tutti. Un abbraccio e un sorriso", conclude il sindaco.

Andrea Settefonti