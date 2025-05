"La Municipale è usata solo per fare cassa"

"Quando si riesce a chiudere una ditta irregolare all’interno del distretto, è giusto riconoscere il lavoro della Polizia Municipale. Ma sarebbe ipocrita presentare un singolo episodio come la regola. Anzi, questa operazione dimostra che quando c’è la volontà politica, si può intervenire davvero. E se oggi qualcosa si muove, è solo perché il centrodestra ha alzato il livello della pressione politica e istituzionale, chiedendo numeri, trasparenza e azione concreta" presentando "accessi agli atti per capire come vengono impiegati mezzi, uomini e risorse". Così l’opposizione di centrodestra in Consiglio comunale commenta l’ultima operazione messa a punto dalla Municipale nel contrastare il lavoro a nero ed irregolare. "Abbiamo rispetto per chi ogni giorno lavora sul campo. Non si contano gli atti che il centrodestra ha presentato a tutela del lavoro del nostro corpo di polizia Municipale a partire dai dispositivi di sicurezza fino alle modalità di concorso per accedervi", sottolinenano i consiglieri che prendono le distanze da certe affermazioni della sindaca Bugetti. E additano le amministrazioni Biffoni-Bugetti per "aver sottovalutato le capacità e la preparazione dei nostri agenti. È la sinistra che da sempre non vuole assumersi la responsabilità del controllo del territorio e che vorrebbe relegare il corpo di polizia Municipale ad un braccio amministrativo". Secondo il centrodestra "i nostri agenti quando sono messi in condizione di poter esprimere le loro competenze lo fanno con disciplina e risultati. Il problema non è chi esegue, ma chi comanda in città". I dati ottenuti con gli accessi agli atti parlano chiaro: "Ci sono organico e strumenti, ma vengono usati per fare cassa, non per colpire i nodi veri del degrado urbano. La lotta allo spaccio, alle attività fantasma, ai capannoni fuori controllo resta ai margini. Quella che la sinistra celebra è un’operazione isolata, ma serve una strategia quotidiana. Se chi governa si irrita, è solo perché sa di avere una responsabilità decennale per non aver fatto niente sui fenomeni di cui sembra essersi accorto soltanto adesso, dopo le visite delle Commissioni Parlamentari sul lavoro e sulle mafie. La legalità è una responsabilità da esercitare, ogni giorno".