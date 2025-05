Nel Chianti lo psicologo di base. Arriva il servizio di assistenza

Nel Chianti arriva lo psicologo di base. Si tratta di un primo livello di assistenza psicologica offerto dalla Regione e mirato a intercettare precocemente il disagio psicologico legato ad esempio alla perdita di una persona cara, del posto di lavoro, alla diagnosi di una malattia. La psicologa Giulia Pagliai, che ha preso servizio alcuni giorni fa nel presidio sociosanitario di Greve, sarà a disposizione dei residenti a Greve in Chianti, San Casciano in Val di Pesa, Barberino Tavarnelle e Impruneta il martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 15. Il servizio è al momento in forma sperimentale, avrà una durata di un anno, e per accedervi ci si dovrà rivolgere al proprio medico di base per essere indirizzati verso questo percorso. Le prestazioni sono gratuite.

Uno degli aspetti più rilevanti del servizio è l’integrazione multidisciplinare tra le varie professioni sanitarie coinvolte e in particolare l’intervento integrato tra medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e psicologi nell’ambito dell’assistenza primaria. Il servizio pubblico mira a intercettare precocemente il disagio psicologico evitando la cronicizzazione o lo svilupparsi di forme acute. Si tratta di un primo livello di assistenza pubblico che potrà in un secondo momento e nel caso in cui si presenta la necessità orientare verso un servizio specialistico.

An.Set.