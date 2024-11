“Nel 2050 10 milioni di morti nel mondo per infezioni non trattabili”

Firenze 12 novembre 2024 – “L’antimicrobico resistenza è una delle sfide attuali più gravi per la salute a livello globale. Si riferisce alla capacità dei microrganismi, di sviluppare resistenza agli agenti antimicrobici, rendendo così le infezioni più difficili da trattare. Si stima che nel 2050 saranno 10 milioni i morti nel mondo dovuti alle infezioni non trattabili, superando anche le morti per cancro”. A dirlo è Fabrizio Gemmi Coordinatore dell’Osservatorio per la Qualità ed Equità, dell’Agenzia Regionale di Sanità Toscana, intervenuto ai lavori della 9° edizione del Forum Sistema Salute, manifestazione medico scientifica di rilievo nazionale organizzata da Koncept, in corso alla Leopolda di Firenze. “L’antimicrobico resistenza è aggravata dall’uso inappropriato e eccessivo di antibiotici in ambito medico, veterinario e agricolo, che favorisce la selezione di ceppi resistenti – spiega Fabrizio Gemmi-. Affrontare questo fenomeno richiede un approccio globale che include la promozione di pratiche di prescrizione responsabili, la ricerca di nuovi antimicrobici e strategie preventive, come la vaccinazione e il miglioramento delle pratiche igieniche.” “In questi anni si è compresa la necessità di affrontare questo problema secondo il paradigma della 'Planetary Health', una visione integrata della salute umana, dell’ecosistema e delle interazioni tra i due. Questo paradigma riconosce che la salute del pianeta e quella delle persone sono interconnesse e che i cambiamenti ambientali, sociali ed economici possono influenzare la diffusione delle malattie e la resistenza agli antimicrobici – sottolinea il Coordinatore dell’Osservatorio per la Qualità ed Equità dell’Ars Toscana -. L’uso sostenibile degli antimicrobici, insieme alla promozione di comportamenti responsabili nei confronti di questi farmaci, rappresentano gli obiettivi più immediati da raggiungere”. “Anche nel nostro Paese l’attenzione all’uso degli antimicrobici e al controllo delle infezioni è aumentata, e i tassi di resistenza in alcune categorie di batteri mostrano segnali di miglioramento – spiega Gemmi -. Ad esempio, in Toscana, tra gli enterobatteri la resistenza ai carbapenemi in “Klebsiella pneumoniae” passa dal 37% del 2017 al 20% del 2023 (per l’Italia nel suo insieme il miglioramento è molto meno marcato, dal 30% al 26%) e quella ai fluorochinoloni in 'Escherichia coli' diminuisce dal 51% al 32% (per l’Italia, dal 45% al 34%). Tra i batteri Gram positivi, la resistenza alla meticillina in “Staphylococcus aureus” scende, nel medesimo periodo, dal 33% al 18%”. “A fronte di questi successi – aggiunge Fabrizio Gemmi -, ottenuti grazie ad azioni che comprendono il monitoraggio puntuale dell’Amr (Ars Toscana con la rete dei laboratori di Microbiologia), l’organizzazione regionale Aid (Antimicrobial stewardship, controllo delle Infezioni e Diagnostic stewardship) e l’attuazione del Piano nazionale di contrasto antibiotico-resistenza, anche in Toscana altre forme di antimicrobico resistenza, come quelle registrate negli enterococchi e in “Pseudomonas”, mostrano un andamento non definito. C’è ancora molto da fare per contrastare efficacemente, su base mondiale questo fenomeno, che è aggravato dalla scarsa attenzione da parte dei governi, dagli spostamenti delle persone per viaggi internazionali e migrazioni, dalla crisi climatica e idrica, dai ridotti investimenti in prevenzione”.