L’alleanza contro i furti. Residenti e negozianti a Firenze: "Un piano ferie comune per non essere mai soli"

Firenze, 30 luglio 2024 – Borgo Ognissanti , la strada che ha registrato il numero record di spaccate e piccoli furti, ben 60 in venti mesi, non va in ferie e si organizza per difendersi dai malviventi in vista di agosto, quando di solito hanno vita più facile. Un’organizzazione meticolosa tra commercianti e residenti che ha portato alla realizzazione di un vero piano ferie organizzato in modo da non lasciare mai nessun tratto di strada al buio o con bandoni chiusi. "Abbiamo attivato gli anticorpi: per ogni evenienza ci sarà sempre qualcuno tra gli esercenti dell’associazione Borgognissanti sempre pronto a comunicare tempestivamente con carabinieri e polizia, cosicché, parafrasando una frase di De Gregori ed Elisa ‘saremo sempre vigili e attenti come gli animali’".

“Non si può solo chiedere aiuto bisogna anche darsi da fare" sottolinea Fabrizio Carabba, presidente dell’associazione Borgognissanti che raccoglie 70 attività commerciali e 150 residenti simpatizzanti. In buona sostanza, residenti e commercianti hanno realizzato prima una sorta di censimento raccogliendo numeri di telefono di tutte le persone che vivono e lavorano nella strada e poi hanno realizzato un calendario che è stato pubblicato e distribuito a tutti gli associati con chiusure e aperture. "Ci siamo organizzati in modo da non andare via tutti insieme - riprende Carabba - fermo restando che servono maggiori controlli, credo che anche tutti noi possiamo fare la nostra parte. E noi siamo pronti: abbiamo attivato una fitta rete di controllo di vicinato, saremo le sentinelle della nostra strada. Bisogna far capire ai delinquenti che la zona è socialmente presidiata e che non c’è spazio per loro".

Così nella via i commercianti hanno iniziato ad affiggere i cartelli con su scritto "il centro commerciale Borgo Ognissanti è sempre aperto per ferie". Un modo anche per offrire un servizio alla città e ai turisti che nel mese di agosto, fuori dal centro storico, fanno fatica a trovare anche i servizi essenziali. "Borgognissanti – entra nei dettagli Carabba – è gestita come una specie di azienda suddivisa in tre tratti dal Curtatone a piazza Goldoni. Ogni pezzo di via può contare su due referenti che segnalano ogni giorno quello che succede in modo da girare tempestivamente le informazioni raccolte al comando provinciale dei carabinieri per un pronto intervento o per una azione investigativa più attenta e mirata. Lavoriamo in stretto contatto anche con Alia e gli Angeli del Bello". Proprio la settimana scorsa, tra giovedì e venerdì, i ladri hanno bussato alla porta del Forno Becagli di Borgo Ognissanti, a distanza di una settimana dalla precedente visita. Ma non appena hanno provato ad aprire l’attività, l’allarme è scattato mettendo in fuga i malviventi. Poco distante, in via dell’Albero, invece, a finire nel mirino il Supermercato Upac: in questo caso i ladri sono riusciti a scappare con alcune bottiglie. "Purtroppo ad agosto sarà peggio perché tantissimi vanno in vacanza - conclude Carabba - ma noi non ci faremo trovare impreparati".