Nebbia sull’aeroporto di Peretola: due voli dirottati

Firenze, 15 febbraio 2024 - Due voli dirottati su Pisa per la nebbia presente stamani sopra l’aeroporto di Firenze. Sarebbero dovuti atterrare alle 9,55 i due voli provenienti uno da Francoforte e l’altro da Parigi. Impossibile però atterrare al Vespucci, causa nebbia. Pertanto, entrambi gli aerei hanno ‘riattaccato’ sorvolando Novoli per poi dirigersi verso Pisa, come confermato da Toscana Aeroporti.

Ma cosa è la ‘riattaccata’?

E’ un termine utilizzato nell'ambito dell'aviazione e si riferisce a una manovra in cui un pilota interrompe l'atterraggio dell'aereo e decide di riportare l'aereo in volo anziché completare la discesa e toccare la pista di atterraggio. Questa decisione può essere presa per una varietà di motivi, tra cui appunto condizioni meteorologiche avverse sulla pista, una configurazione di atterraggio non corretta, la presenza di un altro aeromobile sulla pista o altri fattori che potrebbero rendere l'atterraggio non sicuro. La riattaccata viene eseguita aumentando la potenza dei motori, sollevando il muso dell'aereo e riprendendo l'altitudine per cercare di riorganizzare l'atterraggio in modo sicuro in un secondo momento. Questa manovra è parte integrante della sicurezza operativa degli aeromobili durante le fasi di atterraggio e può essere eseguita sia dai piloti di linea che da quelli militari.