’Don Giovanni’. Dramma e leggerezza

Ecco Leporello, Masetto, Don Ottavio e Donna Elvira. È il ‘Don Giovanni’, l’opera di Mozart che questa sera andrà in scena al Teatro Affratellamento (ore 21) con la regia del maestro Alessandro Calamai e con un cast di giovani cantanti lirici. L’idea è del tenore e attore Matteo Benvenuti (nella foto), classe 1989, che ha debuttato con l’Otello nel 2013 e che ha interpretato l’Aida al Teatro greco di Taormina, oltre a formarsi all’Accademia cinema 09 di Milano e al Teatro della Limonaia di Sesto Fiorentino.

"Il progetto è nato l’anno scorso – ci dice Matteo Benvenuti, che in scena sarà Don Ottavio –, quando ho interpretato il ‘Don Giovanni’ sotto la guida del maestro Leone Magiera. Ho pensato potesse essere bello portarlo in scena con un cast di giovani attori e la regia di Alessandro Calamai, che è stato mio maestro". Una prima assoluta, che sarà presentata in forma semiscenica e accompagnata dal pianoforte.

Il Don Giovanni, infatti, "è un’opera che viene poco rappresentata, eppure concilia il dramma a momenti di leggerezza. Ci sono scene buffe e passionali che si riscontrano nello spartito. E poi, è sicuramente la più bella di Mozart", ha continuato Benvenuti. Non è un caso, infatti, che la storia del ‘playboy’ ante litteram sia giunta anche a chi il ‘Don Giovanni’ non lo ha mai visto su un palco.

"È stata una scommessa. Abbiamo scelto l’Affratellamento, che solitamente ha un cartellone diverso, ma che rispecchiava le nostre esigenze. E, poi, il ‘Don Giovanni’ è anche un buon modo per avvicinarsi alla lirica, perché si può apprezzare senza essere cultori", ha concluso Benvenuti. Per informazioni e biglietti contattare lo 0556814309 o il 3770226975.

Lorenzo Ottanelli