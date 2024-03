Nato il terzo campo degli olivi da collezione nel giardino di via Faggi

Un ‘catalogo a cielo aperto’ di biodiversità olivicola locale. Giovedì pomeriggio è stato inaugurato il terzo campo da collezione dei fenotipi autoctoni di olivo nei giardini di via Otello Faggi: al ‘taglio del nastro’ era presente l’assessore all’Ambiente Irene Padovani insieme ai ricercatori del Cnr e ai dipendenti comunali che hanno partecipato alla messa a dimora delle piante. Il campo da collezione di via Faggi si affianca a quelli già realizzati sui terreni dell’Azienda Agricola Semia e dell’Azienda Agricola Podere Montisi che ospitano in totale 120 alberi provenienti, per innesto, da una ventina dei 28 fenotipi autoctoni catalogati sul territorio, in particolare in aree private e di aziende agricole. I diversi esemplari di olivo, di specie uniche e peculiari che hanno resistito fino a oggi agli eventi meteo e che costituiscono il primo nucleo di biodiversività olivicola di Calenzano, possono essere quindi ammirati e studiati ma rappresentano anche uno strumento prezioso per gli agricoltori che possono testare sul campo il comportamento e la resa delle specie autoctone che hanno resistito a cambiamenti climatici.

S.N.