Nasce Terrarossa. Il nuovo Data Center inaugurato da Rai Way

Rai Way arriva a Firenze e inaugura il suo nuovo Edge Data Center, Terrarossa. L’evento di presentazione, tenutosi ieri, è stato ideato per celebrare l’inaugurazione dei primi cinque Edge Data Center di Rai Way e presentare i nuovi servizi di co-colocation, connettività e Content Delivery Network. Realizzato nello storico ex centro trasmittente di Rai, il Data Center di Firenze – Terrarossa di Rai Way è un progetto che ha previsto la completa riqualificazione e valorizzazione di un patrimonio infrastrutturale con l’obiettivo di sviluppare nuove tecnologie all’avanguardia a supporto dell’evoluzione digitale del nostro Paese e la crescita esponenziale di dati. L’innovazione dell’offerta di Rai Way è una nuova infrastruttura di data center locali, interconnessi fra loro e alla rete pubblica tramite una dorsale in fibra ottica di oltre 6.000 km di proprietà.

"Con questo roadshow intendiamo valorizzare i territori italiani in cui abbiamo costruito i nostri primi cinque data center e dimostrare il nostro impegno nello sviluppo di una rete distribuita localmente a sostegno della digitalizzazione del Paese", ha dichiarato Luca Beltramino, Direttore della Divisione Data Center di Rai Way. "Vogliamo far conoscere al pubblico i nostri nuovi e avanzati servizi tecnologici contribuendo alla trasformazione digitale in corso nel nostro Paese. L’impegno, in coerenza con la strategia del Piano Industriale, rappresenta per noi un modello virtuoso che, grazie all’utilizzo delle tecnologie più moderne, favorirà la costruzione di un futuro interconnesso a disposizione di tutti".