Nardella: “Il biglietto a Palazzo Vecchio aumenta solo se c'è una mostra”

Il sindaco di Firenze Dario Nardella

Firenze, 1 marzo 2023 - A Firenze "manteniamo il costo dei biglietti di Palazzo Vecchio inalterato e prevediamo una sorta di biglietto complementare di 5 euro, l'equivalente di un cappuccino un cornetto, per vedere le mostre. Quando le mostre non ci sono resta il biglietto di sempre, quando c'è anche una mostra si paga una cifra aggiuntiva di appena 5 euro. Non solo, abbiamo anche introdotto degli sconti nei circuiti dei musei cittadini che prima non c'erano". Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella presentando oggi le mostre 'Giacometti - Fontana La ricerca dell'assoluto' (museo di Palazzo Vecchio) e 'Lucio Fontana. L'origine du monde' (museo Novecento), a proposito dell'aumento del costo del biglietto a Palazzo Vecchio. "In più - ha aggiunto Nardella -, ricordiamo anche che con la card del fiorentino ogni residente della città metropolitana con 10 euro può entrare tutte le volte che vuole nei musei civici, una card che abbiamo rilanciato nel periodo natalizio con grande successo. Chi è in possesso della card paga semplicemente l'integrazione di 5 euro solo nei periodi delle mostre".

Nic.Gra.