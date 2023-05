Napoli-Fiorentina, Paola Turci sugli spalti con Francesca Pascale

Napoli, 7 maggio 2023 – “Un giorno all’improvviso, m’innamorai di te”. E la foto della cantautrice Paola Turci con Francesca Pascale. Il selfie, pubblicata su Instagram con tanto di dedica, arriva direttamente dallo stadio Diego Armando Maradona dove è in corso Napoli-Fiorentina.

Un omaggio al Napoli con migliaia di “like” e centinaia di commenti per la coppia che si è sposata proprio in Toscana. A luglio dell’anno scorso è stata infatti celebrata l’unione civile di Paola Turci e Francesca Pascale in un resort a Montalcino. Entrambe in abito bianco hanno coronato il loro sogno d’amore tra amici e parenti. Una grande emozione tra sorrisi e auguri che la coppia non ha tardato a definire: “Il giorno più bello della vita”.