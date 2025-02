Musicus Concentus. Tradizione e innovazione dal jazz al cantautorato

"Il Musicus Concentus, accanto alla tradizione, è riuscito a portare avanti la scommessa dell’innovazione - dice Cristina Manetti, capo di gabinetto della Regione Toscana -. Crescendo con il suo pubblico, percorrendo strade nuove, coinvolgendo anche i giovani, che hanno bisogno di esprimersi, di evolversi e di fiducia". È una stagione che spazia dal jazz alla musica sperimentale, dall’elettronica al cantautorato, con rutilanti performance e intimi concerti per piano solo, quella di Tradizione in Movimento, con cui il Musicus continua a portare a Firenze e in altre città della Toscana, dal 1992 a oggi, le migliori proposte musicali. "La nostra filosofia privilegia la qualità alla quantità - sottolinea Fernando Fanutti -. Anche se i concerti l’anno scorso sono stati 42, di cui 17 sold out per oltre 15 mila spettatori e oltre 100 musicisti coinvolti, di cui moltissimi under 35. Quest’anno pensiamo di farne almeno altrettanti, con un impianto di amplificazione rinnovato".

È un cartellone alla scoperta di nuovi orizzonti sonori quello, che debutta il 13 febbraio al Museo dell’Opera del Duomo di Firenze con la performance "Hayalet", per violoncello e contrabbasso con effetti e loop di Flavia Massimo e Caterina Palazzi. Il primo concerto in Sala Vanni vede protagonista il 21 febbraio la musicista danese Puce Mary, che nei suoi intensi set spazia tra il noise industriale e soundtrack cinematografici, come quello del film “The girl with the needle“, candidato all’Oscar 2025. Grande attesa per il live che il pianista Gonzalo Rubalcaba, star del jazz afro-cubano, terrà il 10 marzo al Teatro Metastasio in esclusiva nazionale (al posto di quello previsto con Dave Holland). Si rinnovano le collaborazioni con The Cage di Livorno per la rassegna My Generation e quella con Pitti Discovery con il set multidisciplinare Calimala, che unisce danza, musica e videoarte (22 febbraio a Danzainfiera).

E poi tanti concerti da non perdere dedicati ai sound più diversi in Sala Vanni, da Alessandro Asso Stefana (28 febbraio), Lee Gamble (7 marzo), Remo Anzovino (14 marzo), Gnut (21 marzo), Abdullah Miniawi (28 marzo), Seefeel (6 aprile), Alessio Bondì (11 aprile), Boosta (7 maggio), Discoverland (15 maggio) e molti altri ancora.