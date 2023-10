Musica elettronica con Lattexplus

Nella notte di Halloween il ’secondo tempo’ del festival che esplora le nuove tendenze della musica elettronica: il 31 ottobre torna "Lattexplus" e si sposta nello Spazio Alcatraz della Stazione Leopolda di Firenze, un ex-magazzino di due piani che si affacciano a ballatoio su un’ampia corte coperta a colonne, in perfetta sintonia con i linguaggi creativi della contemporaneità. Qui è in programma l’attesissimo back to back tra Shanti Celeste e l’irlandese Saoirse. Per la line-up tutta al femminile, che si si muoverà fra sonorità techno e house, sarà presente - in avvio di serata - anche la fiorentina Taja(apertura porte ore 22, ticket su https:link.dice.fmlattexplus).