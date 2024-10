Museo Galileo Nesti. Tutti gli appuntamenti per la festa del ferroviere

Il 5 ottobre una mattinata di eventi al Museo di oggettistica ferroviaria Galileo Nesti. La giornata è stata organizzata, come ogni anno, in occasione della "Festa del Ferroviere" e prenderà il via alle ore 10 con la benedizione dedicata ai caduti sul lavoro da parte del parroco, nel parco delle Rimembranze. Alle ore 10.30, quindi, i saluti istituzionali e (ore 11), la visita guidata al L’esposizione di oggettistica dedicata a Galileo Nesti, primo presidente dell’associazione omonima, raccoglie vecchi oggetti delle Ferrovie dello Stato riguardanti il periodo che va dall’Ottocento a tutto il Novecento. In mostra ci sono autentici reperti ed apparati di sicurezza dismessi, tutti cimeli di interesse storico e tecnico-industriale. Si tratta di materiale in disuso, in buona parte ripristinato e restituito alle sue antiche funzioni per valorizzare il patrimonio culturale insito nella storia delle ferrovie.