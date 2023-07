Museo Caruso, la gaffe di Napoli "Lastra esclusa dall’inaugurazione"

"Siamo rammaricati dal fatto che, per l’inaugurazione del museo dedicato a Caruso, al Palazzo Reale a Napoli, dove peraltro sono esposti alcuni pezzi del nostro museo carusiano, il Consiglio comunale di Lastra a Signa non sia stato invitato".

A dirlo i consiglieri comunali di opposizione Carla Porrari e Cristiano Santoni (gruppo misto) che nei giorni scorsi hanno effettuato un sopralluogo a villa Caruso. "Siamo andati a vedere lo stato dei locali posti sotto il museo e siamo rimasti affascinati – dicono -. La cucina è perfettamente tenuta tanto che, secondo noi, ha delle grosse potenzialità, come il bar dove gli inserti in marmo sono spettacolari. Rispetto al sopralluogo dell’anno scorso, ribadiamo che l’associazione sta svolgendo un egregio lavoro per tenere alto il valore storico e artistico della villa e la memoria del tenore Enrico Caruso, oltre che nel cercare collaborazioni con le università per la cura e manutenzione del giardino all’italiana, piuttosto che per il restauro di alcune statue appena avvenuto. Siamo rammaricati invece per il mancato invito a Napoli. Per quanto ci riguarda, vigileremo perché i pezzi prestati al museo ritornino nel nostro Comune nei tempi stabiliti: la vera anima di Caruso si trova a Lastra a Signa e se il Ministro ci potesse onorare della sua presenza alla Villa, verrebbe sicuramente avvolto dalla magnificenza di questo luogo".

Li.Cia.