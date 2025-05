Muro instabile, chiude via del Serraglio

Via del Serraglio, sulle colline di Lastra a Signa, è chiusa al traffico per l’instabilità di un muretto. Il divieto è scattato venerdì, dopo un sopralluogo dei tecnici comunali all’altezza del civico 29. Proprio in base agli esiti del controllo, è stato deciso lo stop al passaggio di veicoli e di pedoni per un tratto di circa 70 metri.

"La causa della chiusura – si spiega nella nota diffusa dal Comune - è l’instabilità di un muretto di contenimento di un terreno di proprietà privata al confine con la carreggiata. La strada è chiusa fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. Per la viabilità, è possibile utilizzare, in alternativa, la strada sterrata che collega via del Serraglio a via del Fantone".

Non è la prima volta che, a Lastra a Signa, accadono episodi del genere. Più volte le strade comunali e provinciali (e in un caso anche la superstrada Firenze-Pisa-Livorno) sono state totalmente o parzialmente chiuse per cedimenti di muri, scarpate e terreni. Attualmente sono ancora a senso unico alternato due tratti di via Livornese, nella porzione di strada che va da Brucianesi in direzione di Montelupo Fiorentino. In questo caso le chiusure sono scattate dopo l’ondata di maltempo dello scorso marzo, che ha portato a frane e smottamenti su varie porzioni del territorio.