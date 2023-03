Muore a 25 anni investito da un autobus

Ambulanza in azione (Cusa)

Bagno a Ripoli (Firenze), 7 marzo 2023 – È morto nel tardo pomeriggio un giovane di 25 anni di Bagno a Ripoli che questa mattina è stato travolto da un autobus di linea a Milano mentre attraversava sulle strisce pedonali.

L'impatto è avvenuto attorno alle 8.30 in via Padova, all'altezza dell'incrocio con via Arici. Il giovane è stato sbalzato dal mezzo dell'Atm della linea 53 ed è apparso da subito in condizioni molto gravi. Il trasporto d'urgenza all'ospedale Niguarda si è rivelato inutile, è arrivato al pronto soccorso già in coma.

Proseguono le indagini della polizia locale per accertare l'esatta dinamica e le eventuali responsabilità del conducente del bus. Secondo quanto riferito, il mezzo è dotato di una telecamera anteriore che avrebbe ripreso tutta la scena. Il giovane si era trasferito a Milano da Bagno a Ripoli, in provincia di Firenze.