Mugello Sonoro, al via il contest per gruppi emergenti. Innocenti: "I premi? Giornate in sala registrazione"

Non è certo la prima volta che in Mugello si organizzano concorsi per band musicali. Ma un contest così ampio non c’era mai stato, nato dall’impegno comune di cinque Pro Loco, quelle di San Piero, Borgo San Lorenzo, Barberino, Scarperia e Vaglia. Insieme hanno dato vita a ’Mugello Sonoro’, sette serate a ingresso libero. "Siamo rimasti perfino un po’ sorpresi dalla grande risposta di partecipazione – nota Riccardo Innocenti, musicista mugellano, coordinatore dell’evento –. Ben 35 gruppi hanno inviato domanda, ne abbiamo selezionati sedici, che si esibiranno nelle quattro eliminatorie, al termine di ciascuna delle quali due gruppi passeranno alle due serate di semifinale. Anche in questo caso, due per serata verranno scelti e animeranno la finale". Sette concerti in tutto, il primo il 13 giugno e la finale il 5 settembre nel parco Berti di San Piero. Le altre tre eliminatorie si terranno a Scarperia il 27 giugno, il 12 luglio a Bivigliano e il 19 luglio a Borgo; poi le due semifinali il 25 luglio a Barberino e il 30 agosto a Vaglia. "Non abbiamo messo alcun vincolo, né di età né di genere né di lingua – continua ’Ghire’ Innocenti – ma privilegiamo musica e testi originali. Oggi ci sono tanti gruppi che fanno le cover e chi invece compone propria musica spesso stenta a trovare spazio negli eventi live". I vincitori otterranno premi pensati proprio per incentivare la passione e l’abilità musicale: giornate gratuite in sala di registrazione. I vincitori andranno da ’Seventy70’, la sala di Luca Fanti a Rabatta, per cinque giornate, il secondo e il terzo avranno tre e due giornate al ’Ghire’s Garage’ di Innocenti, che ha voluto dedicare i due premi a Emanuele Diamanti e Sandro Bertieri, due musicisti mugellani recentemente scomparsi.

Paolo Guidotti