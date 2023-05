Maltempo in Toscana, scuole chiuse in Mugello per l’allerta meteo

Firenze, 19 maggio 2023 – Chiuse anche oggi, venerdì 19 maggio, le scuole di ogni ordine e grado, compresi gli asili nido a Marradi, Firenzuole, e Palazzuolo sul Senio, ovvero i tre comuni della Romagna Toscana colpiti dal maltempo degli scorsi giorni.

Allerta meteo gialla

Così hanno deciso i sindaci perché l’allerta meteo per la Romagna Toscana, per rischio idrogeologico e idraulico, emessa dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale è stata prorogata per tutta la giornata di oggi. In alto Mugello ancora diverse strade provinciali sono interdette alla circolazione a causa di frane.

Frane, ora la messa in sicurezza delle strade

Nell'alto Mugello è stato attivato anche il centro collegato alla protezione civile dell'Università di Firenze "per le verifiche di stabilità sul territorio". Così riferisce il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. "Nelle prossime ore su queste zone sono previste piogge non intense, fino a 30 millimetri cumulati", mentre "i fiumi sono sotto i livelli di guardia", aggiunge. Intanto, "proseguono senza sosta gli interventi di assistenza di tutto il sistema regionale e di messa in sicurezza delle strade con frane nei comuni di Firenzuola, Marradi e Palazzuolo sul Senio".

Consiglio dei ministri

Nel frattempo si apprende che il Consiglio dei ministri, convocato per le ore 11 di martedì 23 maggio, sarà dedicato in larga parte ai primi urgenti provvedimenti relativi alla grave alluvione che ha colpito le popolazioni dell’Emilia-Romagna, e di alcune zone delle Marche e anche della Toscana.

Oltre alla rimodulazione dell'ordinanza di Protezione civile, che aveva già dichiarato nei giorni scorsi lo stato di emergenza, con l'estensione del perimetro della relativa area, all'ordine del giorno ci sarà un decreto-legge con i primi stanziamenti e con la sospensione o proroga dei termini fiscali, contributivi, giudiziari e di altro tipo.