Mugello, la linea verde abita qui. Maxi torneo per i baby 2013 e 14

Borgo San Lorenzo e il Mugello sono stati per alcuni giorni la capitale del calcio giovanile. Società di valore e un alto numero di partecipanti hanno dato vita alla terza edizione del ‘Torneo Mugel Travel a Firenze’. Evento organizzato dal Fcd Borgo San Lorenzo in collaborazione con altre società. In campo le categorie giovanili anni 2013, 2014 e 2015.

La manifestazione si è conclusa con un grande successo e una vera e propria festa di mini calciatori che hanno giocato su vari campi sportivi del Mugello: Romanelli e Donatini a Borgo San Lorenzo, Sagginale, Ronta e Scarperia. La manifestazione ha visto la presenza di 24 società con un totale di 32 squadre, fra cui dodici club dilettantistici: Fortis Juventus, Cantera Napoli, Ac Prato, Sangiovannese, Cantera Massese, Aquila Montevarchi, Pistoiese, Figline, Montelupo, Pol. Ma De Mar Mondragone, Ghiviborgo, Viareggio Calcio. Queste invece le dodici società professionistiche: Acf Fiorentina, Pisa, Gubbio, Città di Pontedera, Spal Ferrara, Modena, Carrarese, Cesena, Empoli, Lucchese, Perugia e Bologna.

A prevalere è stato in entrambe le categorie 2013 e 2014 il Prato, mentre fra le società del comprensorio fiorentino il miglior risultato è il terzo posto ottenuto dall’anno 2013 della Fortis Borgo San Lorenzo. La squadra, nel proprio girone, aveva concluso al secondo posto, battendo il Cesena per 3-1 e pareggiando 0-0 con il Pisa. Poi sul podio con il terzo posto. La parte organizzativa è stata curata da Luciano Sgai, Davide Impemba, Massimo Bruni, Alessandro Finizio, insieme a tutto il gruppo di dirigenti e volontari che sono stati fondamentali per la riuscita dell’evento. Un’occasione unica per vivere il weekend tra calcio giovanile ad alti livelli e divertimento in uno dei territori più belli d’Italia: il Mugello e Firenze.

Da segnalare che le finali sono state giocate allo stadio Romanelli e Donatini di Borgo che, dopo la recente ristrutturazione, si presentano ora con una nuova ed eccellente funzionalità.

F.Que.