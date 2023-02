Mugello ciclabile, si può fare "Territorio a misura di pedale"

Ora il Mugello ha anche un apposito comitato per la promozione della viabilità in bici: è il Comitato Mugello Ciclabile, che come primo atto ha stilato un “Manifesto“ che chiama a raccolta tutti coloro - associazioni, società sportive, gruppi e cittadini – "interessati al tema della mobilità ciclabile e desiderosi di dare il proprio contributo per fare del Mugello un territorio a misura di pedale". I promotori sottolineano come il Mugello abbia "una morfologia del territorio caratterizzata da ampi spazi aperti e pendenze dolci, che lo rendono facile da percorrere in bicicletta". E "questo elemento facilitante del paesaggio assieme al recente finanziamento per la realizzazione della Ciclovia della Sieve costituiscono per il territorio una grande opportunità di sviluppo". Proprio la Ciclovia della Sieve potrà diventare un elemento fondamentale per la crescita della mobilità ciclabile, e così il Comitato "intende elaborare alcune proposte progettuali sia per supportare nel migliore dei modi la realizzazione di una Ciclovia della Sieve efficiente e funzionale sia per stimolare i Comuni dell’Unione ad elaborare e realizzare ulteriori rami ciclabili di collegamento che, dall’asta principale della Sieve, colleghino centri abitati, aree produttive e luoghi di interesse".

Secondo il Comitato "la soluzione della Città30, che sta diventando di moda anche nel nostro Paese, è giustificabile solo in una fase transitoria, cioè in vista di un più ampio obiettivo finale che deve essere quello della cosiddetta Città Senz’Auto". E avanzano anche una serie di proposte concrete. Posizione, quella del nuovo Comitato, coraggiosa e anche controcorrente, se si considerano le forti polemiche che il tema delle piste ciclabili ha suscitato, soprattutto a Borgo San Lorenzo.

Paolo Guidotti