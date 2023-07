Mugello, 50 persone protestano contro privatizzazione sanità

Si sono ritrovati, una cinquantina di persone, qualche striscione contro la privatizzazione della sanità, tante bandiere dei sindacati – ma non della Cgil –, a Borgo San Lorenzo, davanti alla sala dove era convocato il consiglio dell’Unione dei Comuni del Mugello. Chiamato a discutere un documento sullo stato della sanità locale, a cominciare dai ritardi dell’intervento di consolidamento dell’ospedale. Gli organizzatori del presidio, il Comitato per la tutela dell’ospedale e Non Una di Meno Mugello, insieme alle varie sigle degli aderenti – tra gli altri Cisl, gruppi consiliari dell’opposizione di sinistra, Collettivo Unità Anticapitalista Firenze, Usb, Cub Sanità – evidenziano tagli ai servizi, personale insufficiente ed esternalizzazioni: "Sono un flagello per tutta la sanità toscana, ma è nel Mugello che la situazione si dimostra ogni giorno più catastrofica".