"Motorizzazione, disservizi e attese: che scandalo"

Da mesi sta seguendo il caso dei disservizi subiti dai cittadini alla Motorizzazione civile. "Uno scandalo – dice il capogruppo della Lista Nardella Luca Santarelli – Molti cittadini hanno segnalato varie problematiche per accedere agli uffici per usufruire dei servizi essenziali".

I problemi? Non rispondono al telefono, lasciando i cittadini in lunghe attese prima che un nastro avvisi che non è possibile evadere la telefonata e invitando a riprovare più tardi. All’indirizzo di posta Pec non viene data risposta. Tramite l’apposito modulo da compilare, indicato sul sito, non si ottiene riscontro alcuno. L’unico giorno di ricevimento è il martedì, ma senza appuntamento non si entra anche se gli uffici sono vuoti. E i primi appuntamenti sono dispoibili dopo vari mesi. "Questi plurimi disservizi diventano patologici per chi non superando l’esame pratico può ripeterlo entro certi termini, impossibili da osservare – conclude – La soluzione? Rivolgersi alle scuole private pagando centinaia di euro".