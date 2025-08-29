Mostra a Carrara. Illusione e creatività, il gioco diventa arte

Il gioco, una ‘realtà magica’ dove domina la curiosità della scoperta, il piacere dell’invenzione e l’estro della creazione. Giocano i bambini, che si divertono a imitare i grandi. E giocano gli adulti, per svago, passatempo, pausa dal quotidiano. Il viaggio in questa attività umana è raccontato nella mostra ’In gioco. Illusione e divertimento nell’arte italiana 1850-1950’, che fino al 26 ottobre prosegue a Palazzo Cucchiari di Carrara, promossa dalla Fondazione Giorgio Conti e curata da Massimo Bertozzi.

Nelle sale dell’edificio rimabilmente restaurato, si susseguono le 112 opere tra dipinti e sculture di 81 artisti, che nell’arco di un secolo aprono una finestra sui giochi di aristocratici e contadini, preti e militari, donne e bambini. Come ’Le bambine che fanno le signore’, del 1872 dipinto da Silvestro Lega; oppure ’La carrozzella’ di Carlo Carrà del 1916. Ancora il ’Baraccone da fiera’ di Alberto Capogrossi; e ’Gli zingari’ di Massimo Campigli. Per la scultura, ’Il Cantante a spasso’ di Medardo Rosso e la ’Ballerina’ di Giacomo Manzù del 1938, il ’Nuotatore’ di Marino Marini, il ’Lottatore’ di Emilio Greco e il ’Marciatore’ di Francesco Messina. "Se giocare è fingere di vivere in altro modo - spiega Massimo Bertozzi - , dipingere e scolpire è un po’ come giocare, in altro modo".

L’esposizione si articola in 4 sezioni: ’Svaghi e ricreazioni del quotidiano’, ’Crescere ed imparare: un gioco da ragazzi’, ’Intrattenimenti e spettacoli: l’invenzione del tempo libero’ e ’Sfide, competizione e destino’. Si comincia dai giochi tradizionali come i giocattoli raffigurati da Casorati e Corrado Cagli, e il mondo arcaico del circo e delle maschere di carnevale di Mosè Bianchi e Gino Severini, Capogrossi e Alberto Donghi fino a Primo Conti e Antonio Ligabue. Per finire con lo sport e le sfide alla sorte, con i dinamismi futuristi di Mario Sironi, Gerardo Dottori e Roberto Iras Baldessari. www.palazzocucchiari.it