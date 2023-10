Morto Roberto Cherici, fondatore delle discoteche più famose di Firenze

E’ stato uno dei signori indiscussi del mondo della notte, della gioia, della spensieratezza anni ’80. Roberto Cherici, fondatore del Central Park e del Meccanò alle Cascine, del Ciucheba a Castiglioncello, del Number One in via de’ Cerchi sempre a Firenze, per non parlare del Yab Yum,dj e è morto ieri per le conseguenze di un brutto male. Su Facebook lo piange Pino Presta, famoso dj di quella stagione irripetibile: "Ci ha lasciato un altro amico e gestore di vari locali degli anni ’80 e ’90 - scrive - Roberto Cherici (nella foto) ha creato negli anni ’80, insieme a Ciuti e Bartalesi, due locali storici: il Club 67 a Firenze e il Ciucheba a Castiglioncello per aprire poi a fine anni ’80 lo Yab Yum. Successivamente il central Park e il Meccanò (dove Vasco Rossi ha girato un video). Roberto era un vulcano di idee ed è stato colui che per primo ha creduto nella serata Smoove del lunedì allo Yab. Ciao Roberto ci mancherai".