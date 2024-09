Firenze, 17 settembre 2024 – Trovato morto in casa un uomo di 78 anni a Firenze, in via Toti. Da giorni, secondo quanto appreso, l'uomo non si vedeva in giro ed è stato dato l'allarme. Sul posto è intervenuto questa mattina il 118 con l'ausilio dei vigili del fuoco per entrare nell'abitazione, al cui interno è stato trovato esanime il 78enne.