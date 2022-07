Rugbista morto in Hotel a Firenze, disposta l'autopsia. Quelle urla dalla camera d'albergo

Firenze, 17 luglio 2022 - Sesso estremo e giochi erotici finiti male. Questa l'ipotesi che la polizia di Firenze ha preso in maggior considerazione su quanto accaduto in una camera dell'Hotel Continentale a Firenze occupata da due turisti inglesi. Lui, Ricky Bibey, un ex rugbista di 40 anni, è stato trovato morto per un malore, forse un infarto, senza apparenti segni esterni. Lei, 44 anni, è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Careggi di Firenze dopo aver perso molto sangue. In seguito all'operazione, sono state proprio le ferite riscontrate sul corpo della donna ad avvalorare la tesi in base alla quale si è trattato di un gioco erotico finito in tragedia, e non di una lite violenta, come invece si era appreso da alcuni testimoni e dalle prime ricostruzioni di quanto accaduto in albergo.

A far luce sulla vicenda ci penserà l'autopsia disposta dagli inquirenti e gli esami tossicologici sul cadavere dell'ex rugbista. Preziosa, prima di giungere a conclusioni, sarà anche la ricostruzione della vicenda e la testimonianza della donna le cui condizioni stanno in questo momento migliorando. Ieri, sabato 16 luglio, la signora di 44 anni era in gravissime condizioni ed era in fin di vita prima di essere ricoverata in ospedale.

Intanto, la squadra mobile coordinata dal pm Ester Nocera, ha sequestrato quanto presente nella camera d'albergo, compresi alcuni oggetti che corroborerebbero l'ipotesi di un gioco sessuale al limite.

La coppia, originaria di Manchester, arrivata a Firenze il giorno prima, è stata notata rientrare all' Hotel Continentale - un 4 stelle vicino a Ponte Vecchio - intorno alle 3 del mattino. I due sembravano entrambi alterati. Altri ospiti dell'hotel avrebbero sentito urla dalla loro stanza, prima della richiesta di aiuto da parte della donna. I due risultano soci anche in un'attività nel campo immobiliare. Alla notizia della morte di Bibey, anche il mondo del rugby britannico ha reagito con dolore e commozione. L'ex atleta si era ritirato nel 2012, dopo aver fatto il suo debutto nel Wigan ed aver vestito la casacca di Leigh, St Helens, Oldham e Wakefield.