Da parrucchiere a cantastorie della disco music: Franchino, storia di un idolo

Firenze, 19 maggio 2024 – Protagonista delle notti toscane con la sua voce inconfondibile e iconica che ha accompagnato fino all’alba generazioni di ragazzi. Franchino, Francesco Principato, popolarissimo dj e vocalist è scomparso a 71 anni. Un 'cantastorie della disco music' che ha accompagnato nel ballo generazioni di ragazzi, italiani e non.

Nato in Sicilia ma trasferitosi presto in Toscana, dopo un apprendistato da parrucchiere dalla fine degli Anni 80, Franchino, iniziò a lavorare nelle discoteche, con l'intuizione di affiancare i dj, tanti e famosi quelli con cui ha collaborato, e sovrapporre la sua particolare voce alle selezioni house e techno, trasformandosi in una sorta di cantastorie e creando una particolare atmosfera che lo renderà famoso in tutta Italia e farà la storia della disco italiana.

Protagonista nelle discoteche toscane, prima all'Isola d'Elba fino ai successi in locali come l'Imperiale di Tirrenia, l'Insomnia di Ponsacco o il Jaiss di Empoli, Franchino e la sua voce hanno conquistato anche i dancefloor della Riviera Romagnola, dal Paradiso al Cocoricò, e di gran parte dell'Italia. Il suo nome è divenuto famoso anche all'estero, soprattutto nei locali delle Baleari, Ibiza su tutte, ma le tournee, anche con l'etichetta discografica Metempsicosi, hanno toccato vari paesi di America Latina, Nord America e anche il Giappone.