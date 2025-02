Malore sul Monte Morello, grande dolore per la morte di Andrea Giorgetti: “Perdiamo una figura di riferimento”

Sesto Fiorentino (Firenze), 2 febbraio 2025 – Un dolore grande quello provocato dalla notizia della morte, avvenuta questa mattina all’età di 67 anni, del dottor Andrea Giorgetti, ortopedico all’Ospedale di Careggi e responsabile dell’Unità Frattura del femore prossimale. Lascia la moglie e due figlie.

A stroncarlo un malore mentre, intorno alle 11, stava effettuando una escursione su un sentiero di Monte Morello: tutti i soccorsi messi in atto purtroppo non hanno potuto purtroppo salvargli la vita e il suo corpo è stato recuperato con l’elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri.

Giorgetti era molto apprezzato in ambito medico, dall’Azienda Careggi che esprime tutto il suo cordoglio, dai colleghi e dai pazienti per cui rappresentava un punto di riferimento per l’empatia e la disponibilità. Al suo lavoro affiancava altre grandi passioni: quella per i viaggi e per la montagna ad esempio: dal 1999 al 2004 aveva ricoperto l’incarico di presidente della sezione di Sesto Fiorentino del Club Alpino Italiano e anche ora era membro del consiglio direttivo. Residente sul territorio sestese si era impegnato anche in campo politico nel suo Comune: dal 2004 al 2009, dopo essere stato eletto nelle fila del Partito Democratico, aveva esercitato la funzione di presidente del consiglio comunale e nel 2015, prima del commissariamento del Comune, l’allora prima cittadina Sara Biagiotti gli aveva assegnato l’incarico di «consigliere delegato ai parchi metropolitani».

Da questa mattina le reazioni per la tragica notizia sono decine e decine, anche sui social network, con lo stesso denominatore del dispiacere per una persona che si era fatta apprezzare in più ambiti e contesti: «Siamo profondamente sconvolti dalla morte di Andrea Giorgetti. Andrea medico di professione, ha ricoperto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale di Sesto Fiorentino e si è sempre impegnato con grande passione nell'ambito del CAI– scrive ad esempio in un post il Pd sestese -. La sua dedizione verso gli altri e per la nostra comunità è stata costante e sincera. In questo momento di dolore, tutta la comunità del Partito Democratico si stringe con affetto e vicinanza alla sua famiglia». Dolore vero esprime anche il sindaco di Sesto Lorenzo Falchi: «La morte di Giorgetti mi lascia attonito – dice commosso -. La nostra città perde una figura di riferimento nei diversi ambiti in cui si è impegnato. Conservo personalmente tanti preziosi ricordi insieme a lui, del nostro comune impegno in consiglio comunale, del lavoro con il CAI e con le realtà sportive sestesi. Alla famiglia esprimo la vicinanza e la solidarietà mia e di tutta l’Amministrazione comunale».