Morto a Firenze l'ematologo Riccardo Saccardi

Firenze, 19 febbraio 2024 - Dopo aver combattuto una lunga malattia è morto a Firenze, dove era nato nel 1956, l'ematologo Riccardo Saccardi. Assunto all'Azienda ospedaliero universitaria Careggi di Firenze nel 1990, dal 2016 era direttore delle terapie cellulari e medicina trasfusionale dell'Aou, ha diretto la banca del cordone ombelicale ed è stato direttore medico del programma europeo di accreditamento dei centri trapianto di midollo osseo della Società Europea per il trapianto di cellule staminali del sangue (Ebmt). "Scienziato di livello internazionale ha sperimentato il trapianto di cellule staminali nelle malattie autoimmuni e in particolare in casi selezionati di sclerosi multipla, realizzando la maggior casistica europea di auto-trapianti di cellule staminali del sangue per la cura di questa malattia nei pazienti con forme resistenti ai farmaci. Dal 2020 ha implementato a Careggi il programma di terapia con cellule ingegnerizzate (Car-T) per la cura di patologie neoplastiche ematologiche". A ricordarlo è la stessa Azienda ospedaliero universitaria Careggi che esprime cordoglio e si stringe alla famiglia. "Professionista eccellente, tutti lo ricordano per la grande umanità e gentilezza", conclude l'Azienda.