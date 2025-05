ExportHub days, il 14 e 15 maggio le imprese esplorano otto mercati esteri

Firenze, 13 maggio 2025 – Export, gli imprenditori fiorentini incontrano i consulenti esteri di Camera di commercio di Firenze capaci di aiutare le aziende del territorio a sviluppare in diversi Paesi del mondo le vendite all’estero nelle quali la provincia già primeggia: in totale, nel 2024, dal Fiorentino sono stati esportati beni per quasi 25 miliardi di euro, l’area metropolitana è la terza in Italia per valore delle vendite all’estero, seconda per quelle verso il mercato statunitense con oltre 6 miliardi di euro che valgono il 10% totale di quanto l’Italia vende negli Usa. L’organizzazione degli ExportHub days - questo il nome della due giorni organizzata PromoFirenze, azienda speciale della Camera di commercio - è la mossa dell’Ente per aiutare gli imprenditori a cercare di sfondare in nuovi e vecchi mercati a fronte delle turbolenze portate dalla guerra dei dazi. L’evento si tiene il 14 e il 15 maggio presso la Camera di commercio tra le 10 e le 18, quando gli imprenditori avranno la possibilità di incontrare faccia a faccia specialisti di export in nuovi mercati di grandi potenzialità, come Corea del Sud, Tailandia e Tunisia, ma anche di Svizzera, Danimarca, Canada, Germania e Usa. “Gli ExportHub days sono, per le imprese fiorentine di tutti i settori, un’ottima opportunità di incontri gratuiti con esperti dei principali mercati esteri e attraverso questi eventi Camera di commercio e la sua azienda speciale PromoFirenze assolvono al meglio a una loro funzione istituzionale”, dice il presidente della Camera di commercio Massimo Manetti. Durante ciascun appuntamento verrà dato un orientamento sui mercati prescelti e informazioni su come muoversi per avviare o consolidare l’attività di export. “Sarà l’occasione per valutare insieme servizi più approfonditi, di ricerca partner e di assistenza, servizi che vengono personalizzati in base alle esigenze delle imprese della provincia di Firenze che potranno beneficiare di tariffe agevolate”, aggiunge il segretario generale della Camera di commercio Giuseppe Salvini. “La due giorni è un’ottima opportunità per verificare il presidio di nuovi mercati ad alto dinamismo economico”. In fase di iscrizione, all’evento ciascuna azienda ha potuto indicare fino a 3 mercati di suo interesse, in base ai quali gli esperti di PromoFirenze hanno svolto una valutazione di fattibilità di accesso alla specifica area geografica e hanno elaborato un’agenda di appuntamenti, ciascuno dei quali avrà la durata di 30 minuti. Durante l’incontro di orientamento l’azienda può portare campioni o presentazioni dei prodotti che intende vendere all’estero. Il personale di PromoFirenze e della Camera di Commercio sarà inoltre a disposizione per informazioni su servizi per l’export di ExportHub e Enterprise Europe Network, strumenti di finanza agevolata, Punto Impresa Digitale, Servizio di orientamento e assistenza per migliorare la visibilità dell’azienda sul web, sportello marchi e brevetti, sportello etichettatura.