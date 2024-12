Firenze, muore nell’incendio mentre è ai fornelli: tragedia nel giorno di Santo Stefano Perde la vita una donna di 97 anni. Accade nel quartiere dell’Isolotto. Sono intervenuti i vigili del fuoco e il 118 ma per l’anziana non c’è stato niente da fare. La salma è stata trasportata all’istituto di medicina legale per le verifiche