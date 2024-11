Firenze, incendio nell’ex Meccanotessile. Pompieri in azione, quattro feriti in ospedale

Firenze, 27 novembre 2024 – Paura all’interno dell’ex Galileo di via Alderotti a Firenze, dove intorno alla mezzanotte di oggi, 27 novembre, è scoppiato un incendio che ha coinvolto parte dell’edificio abbandonato. Sul posto sono immediatamente arrivati i vigili del fuoco con due squadre e due autobotti, un'autoscala, il carro aria e il funzionario per la gestione delle squadre.

Fiamme nell'ex Galileo di via Alderotti

A preoccupare era soprattutto la possibilità che all’interno dell’ex Meccanotessile, da tempo rifugio di senza tetto, potessero trovarsi delle persone. I pompieri hanno così effettuato l'ispezione all'interno dei numerosi locali invasi dai fumi. In tre sono stati recuperati e affidati al personale sanitario per accertamenti, mentre altri occupanti sono riusciti ad uscire in autonomia. In tutto sono state trasportate in ospedale quattro persone, di cui due (un uomo di 49 anni e una donna di 41) in codice rosso, mentre gli altri due (un uomo di 29 anni e un altro di 48) in codice giallo.

I vigili del fuoco infine hanno effettuato lo spegnimento di alcune masserizie presenti in un un locale. Sul posto Polizia di Stato.