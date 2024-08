Monsignor Giuliani, l’affetto di Vicchio. La festa per i 50 anni di sacerdozio

È stata una domenica di grande festa, quella appena trascorsa a Villore. In paese è tornato infatti, per celebrare i 50 anni di sacerdozio, Monsignor Vasco Giuliani, che nella frazione vicchiese è stato parroco ed ha svolto la sua missione per ben 17 anni, dal 1978 al 1995. Per l’occasione nel piccolo paese sono arrivati anche l’Imam della comunità Islamica di Firenze, Izzedin Elzir, e il segretario generale della scuola di alta Formazione per il dialogo interreligioso, Osama Rashid. È stato un po’ come tornare a casa dopo tanti anni e mescolarsi all’affetto del popolo della frazione. Tante persone, che allora erano bambini o ragazzi, e hanno conservato indelebile il ricordo del loro parroco, e sono voluti accorrere per festeggiare con lui i 50 anni di sacerdozio. La celebrazione è stata così occasione per ciascuno per ricordare, i battesimi, i matrimoni, i cui protagonisti di allora domenica sono intervenuti ciascuno con i propri ricordi e i propri aneddoti. I villoresi, dopo quasi venti anni hanno potuto festeggiare il loro parroco di un tempo; nato a Scarperia nel 1947, ordinato sacerdote nel 1974 e adesso rettore delle chiese di San Carlo e Orsanmichele a Firenze.

La santa messa si è tenuta alle 17.30 nell’oratorio della Madonna di Meleto, anch’esso nel paese di Villore, che rappresenta uno scrigno di fede e del quale Monsignor Giuliani, come parroco, è stato a lungo responsabile. La funzione è stata concelebrata dal Monsignore insieme ad altri quattro sacerdoti, fra cui don Maurizio Pieri, attuale pievano di Vicchio, ed è stata arricchita dalle musiche eseguite da Marilisa Cantini e da Irene Grifoni e dalla voce di alcuni elementi del coro di Vicchio. A margine della celebrazione religiosa, gli abitanti del paese e, gli amici di Firenze e tutti i partecipanti alla festa hanno donato a Monsignor Vasco una bella foto scattata al tramonto e poi stampata su tela, raffigurante la locale chiesa parrocchiale di San Lorenzo, dove per tanti anni ha svolto la sua missione.

Poi si è tenuta una processione per le vie del paese addobbate a festa per il passaggio dell’effige della Madonna. "È stata - commenta Monsignor Vasco Giuliani - una grande emozione incontrare tutti insieme i miei parrocchiani di tanti anni fa"