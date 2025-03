Monsavano e Sieve. Scatta lo stop al traffico per due notti in galleria

Due chiusure notturne per le due gallerie che da Pontassieve portano verso Rufina, dalle 22 e fino alle 6 della mattina successiva nei giorni di mercoledì 12 e giovedì 13. Lungo la Statale 67, infatti, il traffico sarà completamente interrotto all’interno della galleria Monsavano, la prima provenendo dalla variante di Pontassieve. Per quanto riguarda la galleria Sieve, invece, verrà istituita una parzializzazione della carreggiata. In questo caso trovare una viabilità alternativa diventa più complesso, mentre per ovviare alla chiusura della Monsavano si può utilizzare l’uscita per San Francesco, provenendo da Rufina, oppure rientrare sulla statale, appena superato il centro abitato di San Francesco, proprio in corrispondenza della galleria Sieve, se si proviene da Pontassieve. Il motivo della chiusura è legato ad alcune indagini tecniche necessarie che dovranno essere svolte all’interno dei tunnel e che sono state programmate di notte in due giorni feriali per ridurre al minimo il disagio alla circolazione.