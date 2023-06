Mondo Convenienza Trenta giorni di protesta "Ma non ci arrenderemo"

di Barbara Berti

Domani sarà un mese da quando è iniziata la protesta dei facchini, montatori e autisti di Mondo Convenienza. O meglio dei dipendenti della Rl2, l’azienda che ha in appalto il servizio. E l’agitazione continua a crescere, come fanno sapere i SiCobas, con nuove adesioni allo sciopero (dai 20 iniziali ora sono 35 i lavoratori che incrociano le braccia) e sempre più persone che si ritrovano davanti ai cancelli del magazzino di via Gattinella di Campi per bloccare le consegne e portare solidarietà.

Al fianco di questi lavoratori si è schierata anche la Cgil. "Da tempo ci occupiamo delle condizioni dei lavoratori della ‘filiera’ di Mondo Convenienza sul territorio e, registrando anche la condizione dei lavoratori di RL2, reputiamo che ormai la misura sia colma" dicono in una nota congiunta Elena Aiazzi della Cgil Firenze, Stefano Nicoli della Filcams Toscana, Maurizio Magi e Giovanni Vangi della Filcams Firenze e Caludio Gani della Filt Firenze. "Metteremo in campo tutte le azioni utili a evidenziare, contrastare e superare gli ennesimi episodi di sfruttamento che, non a caso, si verifica nel sistema grigio degli appalti, subappalti e conto terzi. E ne dovrà rendere conto anche Mondo Convenienza" dicono i sindacalisti della Cgil, presenti al tavolo di crisi di martedì scorso. Il vertice si era concluso con un nulla di fatto.

"Di fronte alla rigidità delle aziende che non si sono rese disponibili neanche ad accettare la richiesta di registrazione dell’orario di lavoro con un badge, non possiamo nascondere la nostra preoccupazione" commenta l’assessore alla Buona occupazione di Campi, Lorenzo Ballerini. Dal canto suo, la Rl2, in una nota, fa sapere di aver "mostrato apertura verso le richieste sindacali". Nello specifico, ricorda che la sicurezza è una "priorità per noi e il nostro committente" e per questo darà "una forte accelerazione del piano già avviato nel 2022 di introduzione di nuovi e moderni carrelli elettrici, uno per equipaggio". Nella nota, la Rl2 si dichiara pronta a incrementare la forza lavoro con un piano di assunzioni per la sede di Campi "per assicurare una più agevole gestione dei picchi di lavoro" e conferma di "aver provveduto all’aumento retributivo finalizzato alla valorizzazione delle specializzazioni".