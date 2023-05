Mondo Convenienza in cerca di commerciali

Ricerca personale in Toscana Mondo Convenienza, azienda italiana specializzata nella grande distribuzione di mobili e complementi di arredo. Diverse le figure richieste. Si selezionano addetti alla vendita con esperienza, dinamicità, flessibilità, capacità di ascolto e organizzative. Per i negozi di Arezzo, Siena e Firenze si ricercano consulenti d’arredo, laureati in interior designer o architettura d’interno o in possesso del diploma di geometra, che saranno assunti con contratto a tempo determinato full time preceduto da un periodo di formazione retribuito di tre mesi. Tra i requisiti, esperienza di almeno due anni in ambito commerciale o vendita maturati nel settore dell’arredamento e del design, buone conoscenze tecniche e competenze progettuali in interior design e arredamento, ottima conoscenza e padronanza dei principali applicativi informatici per la progettazione 3D (Autocad, 3cad ecc..) e del pacchetto Office. Per consultare tutte le posizioni aperte e per candidarsi: mondoconvenienzagroup.composizioni-aperte.