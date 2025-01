Molinense e Reconquista show. L’Isolotto non perde un colpo

Al via il girone di ritorno nel campionato di Seconda Categoria. Nel Girone D due partite non sono state concluse causa nebbia. Pelago-Nova Vigor Misercordia è stata sospesa al 50’, subito dopo il vantaggio dei locali con Focardi, mentre Santa Brigida-Cavriglia non è neanche iniziata. Pesanti vittorie in trasferta per Molinense, che espugna 3-0 il campo della Sandro Vignini Vicchio (a segno Gioele Galeotti su rigore, Cavedoni ed Emanuele Galeotti) e Reconquista, che si impone 2-0 sul campo del Firenze Sud (reti di Rosi e Harushaj). La capolista Spartaco Banti Barberino frena sul campo della Fulgor Castelfranco: in vantaggio con un gol di Fioravanti, viene raggiunta nella ripresa dai valdarnesi. In zona play-off vince anche l’Albereta San Salvi, che supera 2-0 in casa il Bagno a Ripoli. Punti preziosi in chiave salvezza per il Firenzuola, che in casa batte 3-2 il Carbonile (a segno Baldini, Del Lungo e Cresti), mentre Ludus ’90-Sant’Agata termina 1-1 (vantaggio locale di Campatelli e pareggio ospite di Vignoli). Nel Girone E continua a vincere la capolista Isolotto, che in casa supera per 2-0 il San Giusto Le Bagnese. In zona play-off vittoria per la Sancat (2-1 sulla Sambuca) e successo esterno del Bibe (1-0 a Staggia, a segno Saponetto), mentre frena la Florence, fermata sul 2-2 a Casellina. Vincono in casa l’Impruneta Tavarnuzze (4-0 sulla Luigi Meroni: doppietta di Salvadori e gol di Petracchi e Bonciani) e in trasferta la Grevigiana (3-2 sul campo del Club Sportivo Firenze), mentre la Sales viene battuta in casa dal Campiglia (0-2). Finisce senza reti Mercatale-Castellina in Chianti. Nel Girone F il Daytona batte in casa 2-1 il Cobra Kai (con gol di Garvoni e Marangio) e tiene il passo della capolista Poggio a Caiano. Frena invece la Rinascita Doccia, battuta per 1-0 sul campo della Virtus Comeana, che la scavalca al terzo posto. In zona salvezza pesante vittoria dell’Atletica Castello, che espugna per 2-1 il campo del Naldi, e del Real Peretola 1-0 sul campo del Sesto Calcio, mentre termina senza gol Laurenziana-La Lanterna.