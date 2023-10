Moda a Firenze: in dieci anni -16% imprese, calano i giovani. Le ricette per ripartire

Il comparto moda, uno dei settori strategici dell’economia locale, ha perso negli ultimi dieci, nella Città Metropolitana di Firenze, il 16% delle proprie imprese attive attestandosi oggi a 5.521 aziende. Meno dura, nello stesso arco temporale, la perdita (-8,7%) dell’artigianato della moda che conta oggi 3.470 imprese (il 63% del totale) decisive per il successo delle più importanti griffe, italiane e straniere. A preoccupare ancor più Cna è il crollo della voglia di fare impresa nelle generazioni più giovani: negli ultimi dieci anni le imprese giovanili sono diminuite del 27% e quelle artigianali di ben il 42%. È proprio da questi dati che è partita la giornata di riflessione ‘Il valore dell’artigianato’ organizzata da Cna Firenze e Comune di Firenze nell’ambito del cartellone di eventi gratuiti Eternal Essentials in programma fino al 15 ottobre.

Dopo la presentazione del fashion film My Inspiration, quarto ed ultimo video del progetto Timeless, realizzato da Cna Federmoda Firenze con il contributo del Comune di Firenze, per raccontare, in maniera evocativa, la centralità dell’artigianato nell’ambito della produzione di accessori e capi di abbigliamento, esaltando l’unicità e autenticità del prodotto artigianale fiorentino come una delle massime espressioni del Made in Italy nel mondo, si è tenuta una tavola rotonda "Il valore dell’artigianato. Cambiare la percezione dell’artigianato verso le nuove generazioni".

Tra i partecipanti Elena Baistrocchi, direttore Fondazione Arte della Seta Lisio, Giovanni Bettarini, assessore alle attività produttive del Comune di Firenze, Alessandro Colombo, country manager Ad Education Italia, Agnese Fazolo, Presidente Cna Federmoda Firenze, Antonio Franceschini, responsabile Nazionale Cna Federmoda, Marco Landi, presidente nazionale Cna Federmoda e Andrea Eugenio Settimo Paci, professore di Economia e gestione delle imprese presso Università degli studi di Firenze.

Rossella Conte