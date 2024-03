Mobilità sempre più sostenibile. In ufficio? Con l’auto ’condivisa’

Una rete di car pooling (uso condiviso di automobili private) e car sharing (noleggio a brevissimo termine) gestito tramite un’app e collegato al treno, potrebbe essere la nuova alternativa per i lavoratori delle aziende di Calenzano per lasciare la propria auto a casa. Il progetto sperimentale dell’Università di Firenze chiamato Tuss è stato presentato dal prorettore al trasferimento tecnologico Marco Pierini e dai professori Adriano Alessandrini e Francesco Alberti alle ditte di Calenzano firmatarie del Patto per lo sviluppo sostenibile durante il tavolo tecnico promosso dal Comune. In una prima fase di sperimentazione saranno nove i veicoli elettrici in partenza e in arrivo alla stazione ferroviaria di Sesto Fiorentino; il servizio di mobilità condivisa si potrà prenotare dal cellulare.

Le imprese del Patto costituiranno un gruppo pilota per coinvolgere i propri dipendenti nella sperimentazione di questa iniziativa. Uno strumento utile e potenzialmente apprezzato visto che da un’indagine sulla mobilità casa-lavoro tra 600 lavoratori di 20 imprese, è emerso che l’85% usa il proprio mezzo privato per andare a lavorare e tornare a casa, ma nel 42% dei casi si dicono interessati a forme di mobilità condivisa. Calcolando il numero complessivo di chi lavora sul territorio, si abbatterebbero oltre 2mila tonnellate di Co2eq in atmosfera all’anno.