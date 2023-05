Missione in Palestina

Il sindaco Lorenzo Falchi in missione istituzionale in Palestina insieme all’assessore alle Politiche sociali e presidente della Società della Salute Nord Ovest Camilla Sanquerin. L’iniziativa è iniziata domenica scorsa, e il rientro in Italia è previsto per il 28. È promossa dalla Ausl Toscana Centro e vede la presenza, tra gli altri, del Comune di San Casciano, della AOU Careggi e di diversi soggetti impegnati nella cooperazione internazionale. L’obiettivo è quello di valutare l’impatto dei progetti in ambito sanitario avviati dal 2019 dalla Ausl Toscana Centro, della quale il Comune di Sesto Fiorentino è uno dei partner. Ad oggi il Comune di Sesto è presente in Palestina con tre progetti incentrati sulla promozione del diritto alla salute con particolare riguardo per i soggetti più deboli, come donne, bambini e rifugiati.