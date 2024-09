Misericordie, la colonna degli aiuti sull’appennino toscoromagnolo 30 volontari di cinque associazioni

È partita ieri all’alba la colonna di soccorso delle Misericordie fiorentine per portare aiuto alle popolazioni dell’Appennino toscoemiliano colpite dal maltempo. "Questo primo intervento vedrà l’impiego di mezzi e 30 volontari per 72 ore continuative sul campo" spiega Andrea Ceccherini, presidente del Coordinamento delle Misericordie. La Misericordia di Firenze e quella di Campi Bisenzio mettono a disposizione moduli acqua per pulire le strade e ripristinare la viabilità nell’area di Marradi. La Misericordia di Badia a Ripoli e quella di Mercatale con la Colonna Nazionale delle Misericordie invece è a Faenza con squadre di spalatori e idrovore. La Misericordia di Lastra a Signa ha raggiunto l’Emilia mettendo a disposizione moduli acqua, per pulizia strade e ripristino della viabilità.