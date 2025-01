Misericordia, in Campania una sala in onore di Torrini

Gennaio impegnativo per la Misericordia di Fiesole, che si prepara al rinnovo delle cariche. Domenica 19, una delegazione in trasferta a Agerola, per l’intitolazione della sala operativa 118 a Simone Torrini (nella foto). L’ex provveditore scomparso è stato fra i sostenitori della nascita della Misericordia campana. Le votazioni per l’elezione dell’organo di governo del Magistrato sono sabato 25 .Quindici le candidature arrivate, fra cui quelle del provveditore uscente Brilli. Intanto oggi pomeriggio i volontari saranno al Teatro Romano per la Befana dei Musei di Fiesole. Per gli adulti, invece, è stato organizzato un nuovo corso di italiano per stranieri. "In accordo con il Comune, abbiamo deciso proseguire questa esperienza. Riteniamo infatti – spiegano dalla Confraternita – che sia un valido sistema per favorire l’accoglienza e l’inserimento degli stranieri". Infine, una nuova opportunità di lavorare con i volontari è offerta dal progetto di servizio civile. Quattro posti per giovani fra i 18 e i 28 anni.

D.G.