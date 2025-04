Misericordia di Impruneta, grande festa per i 180 anni

Impruneta (Firenze), 22 aprile 2025 – Il 30 maggio 1844 nacque ufficialmente la Misericordia di Impruneta. A 181 anni da quella data, la confraternita festeggia con due giorni di eventi il 26 e 27 aprile.

“La nostra Misericordia – ricorda il provveditore Paolo Poggini – risale a quando fu dato incarico all’ingegnere Leopoldo Pasqui di redigere un provvedimento di spesa da 4.389 lire per approntare i locali e acquistare mezzi di soccorso. Iniziò quindi la ricerca di fondi”. Nel novembre 1847 fu attivato il primo trasporto dei malati con la lettiga a ruote; due anni dopo fu inaugurato il cimitero delle Sante Marie.

Nei primi anni del ‘900 molti soccorritori si muovevano in bici con nel marsupio un kit di emergenza. Nel 1990 fu aperta la sezione di Pozzolatico, nel 1991 l’unità di protezione civile, negli anni 2000 il trasferimento in via della Fonte con la creazione di un poliambulatorio e del centro di raccolta sangue. Oggi la Misericordia registra più di 2mila trasporti l’anno. E celebra il compleanno dalle 10 di sabato sotto il Loggiato del Pellegrino con un incontro alla presenza di sindaco e vertici delle Misericordie. Nel pomeriggio dalle 16 in piazza ci saranno ’Pompieropoli’, un incontro con formatori sanitari e autisti, l’esibizione della banda della Misericordia di Malmantile e una cena con piatti della tradizione imprunetina. Domenica sarà possibile misurarsi la pressione e fare un elettrocardiogramma all’ambulatorio mobile delle Misericordie; nel pomeriggio dalle 16 animazione per bambini, dimostrazioni di soccorso sanitario e protezione civile, animazione con Radio Toscana e l’apericena.