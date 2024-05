Misericordia di Firenze, approvato il bilancio consuntivo: chiude in positivo

Firenze, 6 maggio 2024 – La Misericordia di Firenze ha approvato il bilancio consuntivo 2023. Il 2023, si legge in una nota, è stato un anno significativo per la Misericordia di Firenze: è stato ripristinato - a partire dal 1°gennaio 2024 - il servizio notturno in compagnia; è stato stipulato il nuovo contratto collettivo di lavoro che ha portato maggior serenità al personale dipendente; sono state poste le basi delle nuove Costituzioni della Misericordia di Firenze adottate con votazione quasi unanime dal Corpo Generale il 3 aprile 2024. Proprio a causa del lungo percorso che ha portato all’entrata in vigore delle nuove Costituzioni ed alla necessità di approvare il nuovo regolamento elettorale ed il nuovo regolamento generale degli Aggregati e degli Ascritti non si è potuta svolgere l’elezione del Provveditore, rinviata ai prossimi mesi. Quando saranno eletti, Provveditore e Magistrato avranno per la prima volta un mandato triennale. “La Misericordia di Firenze esiste da quasi otto secoli e continua e continuerà ad operare con il costante obiettivo di riuscire ad offrire a tutte le persone bisognose non solo servizi tecnicamente impeccabili ed altamente specializzati, ma anche e soprattutto, con quella carità, quel supporto morale, quella vicinanza spirituale che secondo i nostri principi ispiratori deve mettere sempre al centro la Persona e non solo lo specifico bisogno del momento. È proprio nella capacità di rispecchiare questa attenzione, più che sui numeri, che deve essere misurata la nostra attività ed il nostro contributo alla comunità fiorentina. La Misericordia di Firenze, nonostante le difficoltà che siamo stati chiamati ad affrontare, è sempre, e continua ancora ad essere, parte viva ed integrante della città ed un suo fondamentale punto di riferimento. Un ringraziamento speciale va a tutti i Fratelli e le Sorelle che quotidianamente con impegno, passione, sacrificio e generosità assicurano sempre lo svolgimento dei numerosi e vari servizi a cui è chiamata la nostra Misericordia”, afferma il Provveditore della Misericordia di Firenze Bernardo Basetti Sani Vettori. Il 2023 in numeri: Nell’anno 2023 sono stati portati svolti 34.479 servizi di trasporto sanitario - di cui 11.674 di emergenza - 73 servizi di protezione civile, 770 servizi di mutatura degli infermi, 1982 servizi di aiuto alimentare (i nuclei familiari assistiti nel 2023 sono stati 751), 35 servizi di assistenza antiusura e microcredito con 230mila euro erogati. Gli assistiti dal servizio di telesoccorso sono stati 90, di cui 10 sono stati coinvolti anche nel nuovo percorso di assistenza sociale rivolto in particolare ai loro caregiver abituali. I visitatori del Museo sono stati 9.111 e circa 800 quelli dell’archivio. “Grazie all’iniziativa Adotta una bolletta, alla sua seconda edizione, sono state pagate 189 bollette, per un totale di 23.592 euro. L’infaticabile lavoro del nostro gruppo Sacravita ha raccolto attraverso i mercatini circa 30mila euro, grazie ai quali sono stati sostenuti i costi per la riabilitazione di 4 ragazzi con disabilità grave o gravissima, di 3 ragazzi affetti da diabete e l’acquisto di libri scolastici per ragazzi in difficoltà economica. Numerose sono state anche le donazioni liberali – si spiega -. Sotto il profilo economico, anche quest’anno il bilancio chiuderà in attivo anche grazie al contributo straordinario dei fiorentini. La Misericordia, nonostante alcuni dati negativi, è riuscita a consolidare i proventi derivanti dalla gestione immobiliare e, soprattutto, a risparmiare molto sui costi del personale nonostante i costi legati al rinnovo del contratto”.