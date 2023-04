Paura in centro a Firenze: minorenni rapinati di portafogli e telefonino

Firenze, 15 aprile 2023 – Paura in centro a Firenze dove due minorenni sono stati aggrediti a scopo di rapina da un gruppo di giovani. E’ accaduto ieri, 14 aprile intorno alle 21. I due ragazzini sono stati rapinati del portafogli e dell'Iphone poi hanno trovato rifugio in un McDonald's e sono riusciti a chiamare la polizia.

Hanno 14 e 15 anni, hanno raccontato agli agenti di essere stati avvicinati da sei giovani - presumibilmente anche loro minorenni e descritti come ragazzi di origine magrebina - mentre passeggiavano in Canto dei Nelli. Uno dei sei, secondo quanto emerso, in sella a una bici, avrebbe tirato il quindicenne per la felpa per sfilargli il cellulare dalle mani mentre un complice avrebbe preso il portafogli di marca al quattordicenne. Il gruppo si sarebbe dileguato per le strade del centro con la refurtiva.